04.11.2020 (09:13)

В День народного единства в солдатских столовых ЦВО приготовят национальные блюда

В День народного единства в солдатских столовых Центрального военного округа повара приготовят различные блюда народов мира.

Меню военнослужащих по призыву повара разнообразят борщом с пампушками, азу по-татарски, эчпочмаками, хинкали, говядиной по-кавказски, осетинскими пирогами и другим. Военнослужащим приготовят татарские, белорусские, тувинские, украинские, киргизские, таджикские и русские блюда.

Также в столовых разнообразят меню салат-баров. Военнослужащие могут добавить к основным блюдам свежие и консервированные овощи: огурцы, томаты, редис, болгарский перец, капусту, морковь, оливки, горошек или кукурузу. На десерт в столовых будут выдаваться свежие яблоки, апельсины, а также шоколад или конфеты, печенье, вафли или пряники.

В российских вооруженных силах проходят службу представители разных регионов и национальностей - таким образом, через кухню, военнослужащих знакомят с культурой народов России.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице