Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.11.2020 (11:45)

На кораблях Черноморского флота подняли флаги расцвечивания в честь Дня народного единства

Военнослужащие Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в праздничных мероприятиях посвящённых Дню народного единства.

На кораблях флота в Севастополе, Новороссийске и пункте материально-технического обеспечения в сирийском порту Тартус был проведён торжественный подъём флагов, вместе с Андреевскими флагами были подняты и праздничные флаги расцвечивания.

Командиры кораблей поздравили экипажи с праздником, лучшим военнослужащим были объявлены благодарности за образцовое выполнение поставленных задач, вручены ведомственные награды Министерства обороны и очередные воинские звания.

Праздничные мероприятия прошли в соответствии с действующими на флоте противоэпидемическими ограничениями.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Более 400 военнослужащих Черноморского флота стали членами «Русского географического общества»
Российским военнослужащим в Приднестровье представили концерт, посвящённый Дню народного единства
Торжественные мероприятия ко Дню народного единства прошли в Приморской общевойсковой армии ВВО
Военнослужащие ВВО в Бурятии отметили День народного единства

Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ , Праздники
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false