04.11.2020 (11:45)

На кораблях Черноморского флота подняли флаги расцвечивания в честь Дня народного единства

Военнослужащие Черноморского флота (ЧФ) приняли участие в праздничных мероприятиях посвящённых Дню народного единства.

На кораблях флота в Севастополе, Новороссийске и пункте материально-технического обеспечения в сирийском порту Тартус был проведён торжественный подъём флагов, вместе с Андреевскими флагами были подняты и праздничные флаги расцвечивания.

Командиры кораблей поздравили экипажи с праздником, лучшим военнослужащим были объявлены благодарности за образцовое выполнение поставленных задач, вручены ведомственные награды Министерства обороны и очередные воинские звания.

Праздничные мероприятия прошли в соответствии с действующими на флоте противоэпидемическими ограничениями.

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