04.11.2020 (11:15)

Более 400 военнослужащих Черноморского флота стали членами «Русского географического общества»

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов принял участие в заседании Севастопольского городского отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» (РГО).

В ходе заседания более 400 военнослужащих Черноморского флота (ЧФ) получили удостоверения членов РГО.

В приветственном слове участникам собрания командующий ЧФ отметил вклад российских военных моряков в мировые географические открытия и подчеркнул необходимость дальнейшего взаимодействия флота и РГО для совершенствования и популяризации отечественных научных достижений в области природного и историко-культурного наследия Черноморского региона.

Мероприятие прошло в соответствии с действующими в городе противоэпидемическими ограничениями, с соблюдением мер индивидуальной защиты и социальной дистанции.

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