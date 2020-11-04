04.11.2020 (11:15)
Более 400 военнослужащих Черноморского флота стали членами «Русского географического общества»
Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов принял участие в заседании Севастопольского городского отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» (РГО).
В ходе заседания более 400 военнослужащих Черноморского флота (ЧФ) получили удостоверения членов РГО.
В приветственном слове участникам собрания командующий ЧФ отметил вклад российских военных моряков в мировые географические открытия и подчеркнул необходимость дальнейшего взаимодействия флота и РГО для совершенствования и популяризации отечественных научных достижений в области природного и историко-культурного наследия Черноморского региона.
Мероприятие прошло в соответствии с действующими в городе противоэпидемическими ограничениями, с соблюдением мер индивидуальной защиты и социальной дистанции.