Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.11.2020 (11:53)

В Ленинградской области более 200 фронтовиков получат онлайн-поздравления с Днем народного единства от военнослужащих ЗВО

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического режима и в преддверии празднования Дня народного единства военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа подготовят более 200 видео-поздравлений для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников концлагерей, жертв блокады Ленинграда, проживающих в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и находящихся на самоизоляции.

В коротких видеороликах военнослужащие по контракту и призыву произнесут поздравления и благодарственные слова фронтовикам, исполнят композиции времен войны, прочтут военно-патриотические стихотворения и исполнят песни военных лет.

Видео-поздравления будут продемонстрированы ветеранам, проживающим в местах дислокации воинских частей объединения при помощи электронных устройств, а также будут разосланы родственникам участников войны по средствам электронной связи.

Ранее, период подготовки и празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне  военнослужащие объединения провели персональные плац-парады и концерты для ветеранов, находящихся на самоизоляции в пиковый период пандемии коронавируса. Всего, в торжественных мероприятиях было задействовано более тысячи военнослужащих общевойсковых, артиллерийских, разведывательных и инженерно-саперных подразделений армии. 

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Российским военнослужащим в Приднестровье представили концерт, посвящённый Дню народного единства
Инженеры гвардейской танковой армии ЗВО подготовили более 1000 мишенных комплексов к зимнему периоду обучения
Специалисты РХБ защиты ЗВО провели специальную обработку Санкт-Петербургского суворовского военного училища
Топографы гвардейской танковой армии ЗВО обеспечили более 300 учений за летний период обучения

Метки:
Западный военный округ , Ветераны
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false