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04.11.2020 (11:05)

Молодежь города Костромы посетила парк «Патриот» Военной академии РХБ защиты

В рамках Всероссийской информационно-агитационной акции «Есть такая профессия – родину защищать» учащиеся выпускных классов образовательных учреждений города Костромы и студенты факультета физкультуры Костромского государственного университета посетили парк «Патриот», в котором им рассказали об истории Военной академии.

Учащиеся посетили «Партизанскую деревню», где они узнали о возникновении партизанского движения в годы Великой Отечественной войны, и ознакомились с историческими образцами военной техники. 

После проведения экскурсии все желающие приняли участие в «Полосе мужества», где преодолевали препятствия, отрабатывали приемы взаимовыручки, быстроту, скорость и умения ориентироваться в сложной обстановке.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Сухопутные войска , Военная академия , Информационно-агитационная акция «Есть такая профессия — Родину защищать!»
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