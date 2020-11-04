04.11.2020 (10:50)

Около 200 призывников пополнят ряды Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ в ходе осеннего призыва текущего года

В ходе осеннего призыва текущего года, в Уссурийском отдельном гвардейском десантно-штурмовом соединении ожидается прибытие около 200 призывников.

Осенью ряды соединения пополнят гораздо меньше призывников, чем весной этого года. Это связано с тем, что в соединении идет постоянная и целенаправленная работа по укомплектованию основных воинских должностей военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

Весь личный состав, прибывающий в гвардейское соединение Приморских десантников имеет категорию годности по здоровью «А», позволяющей проходить военную службу во всех видах и родах войск Вооруженных Сил Российской Федерации, без ограничений.

Первые 50 призывников прибыли в соединение накануне, а также 50 выпускников 242 учебного центра (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) из Омска, прошедших обучение по воинской специальности «механик-водитель БМД-2» и «механик-водитель БМП-2».

По прибытии военнослужащих в соединение, с ними, в обязательном порядке, проводятся все необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия.

В дальнейшем, прибывший личный состав размещается на территории воинской части в специальном пункте отдельно от остального личного состава соединения. Данный пункт оборудован в отдельном здании, обеспечен запасом защитных медицинских масок и средств дезинфекции. Для новобранцев в течение 14 дней будет организована ежедневная трехразовая термометрия.

В эти дни личный состав пройдет медицинскую комиссию и углубленное психологическое обследование.

В дальнейшем, из прибывшего личного состава будут сформированы учебные подразделения и начнутся занятия по общевойсковой подготовке, в ходе которой опытные командиры проведут с молодыми солдатами занятия по строевой, огневой, физической, инженерной, тактической подготовке и РХБЗ, в ходе которых военнослужащие получат первичные знания, а также пройти адаптацию к новым для себя условиям и нагрузкам.

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