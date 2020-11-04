04.11.2020 (10:20)

Российским военнослужащим в Приднестровье представили концерт, посвящённый Дню народного единства

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялся концерт, посвященный Дню народного единства.

Концерт для военнослужащих и членов их семей, а также местных жителей прошёл на площади перед гарнизонным офицерским клубом (г.Тирасполь).

На сцене выступали творческие коллективы Приднестровья с художественными номерами, которые включали в себя театрализованное представление и танцевальные номера. Перед публикой также выступили с патриотическими песнями военный оркестр ОГРВ ПРРМ совместно с заслуженными артистами Приднестровья.

В дни воинской славы и государственных праздников Российской Федерации командование ОГРВ ПРРМ регулярно организовывает для личного состава мероприятия военно-патриотического, культурного и спортивного характера.

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