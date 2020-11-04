04.11.2020 (10:20)
Российским военнослужащим в Приднестровье представили концерт, посвящённый Дню народного единства
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) состоялся концерт, посвященный Дню народного единства.
Концерт для военнослужащих и членов их семей, а также местных жителей прошёл на площади перед гарнизонным офицерским клубом (г.Тирасполь).
На сцене выступали творческие коллективы Приднестровья с художественными номерами, которые включали в себя театрализованное представление и танцевальные номера. Перед публикой также выступили с патриотическими песнями военный оркестр ОГРВ ПРРМ совместно с заслуженными артистами Приднестровья.
В дни воинской славы и государственных праздников Российской Федерации командование ОГРВ ПРРМ регулярно организовывает для личного состава мероприятия военно-патриотического, культурного и спортивного характера.