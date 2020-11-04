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04.11.2020 (10:30)

Военные медики организовали круглосуточное дежурство в больницах Курганской области

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России организовали круглосуточное дежурство в перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19 госпиталях Курганской области.

Военные пульмонологи и терапевты ведут круглосуточное наблюдение за пациентами, которые находятся в состоянии средней степени тяжести. В отделениях интенсивной терапии дежурят военные реаниматологи. Круглосуточный мониторинг состояния здоровья пациентов позволяет оперативно корректировать лечение, своевременно оказывать помощь и выписывать вылечившихся.

Сводный медицинский отряд специалистов Минобороны состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В составе отряда военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина , COVID-19
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