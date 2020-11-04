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04.11.2020 (08:25)

Торжественные мероприятия ко Дню народного единства прошли в Приморской общевойсковой армии ВВО

В соединениях и воинских частях общевойскового объединения, дислоцированного в Приморском и Хабаровском краях, военнослужащие отметили День народного единства торжественными мероприятиями.

Во всех подразделениях Краснознаменной общевойсковой армии праздничный день стартовал с торжественных построений, поднятием Государственного Флага Российской Федерации и исполнением гимна.  К личному составу обратились командиры соединений и воинских частей. Отличившихся военнослужащих в ходе боевой подготовки за летний период обучения, поощрили наградами, ценными подарками, почетными грамотами и благодарностями.

В течение дня с военнослужащими проведены  тематические беседы, а также просмотры исторических фильмов. Более того, для создания праздничного настроения в столовых на десерт были выданы свежие фрукты, печенье и шоколад.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Сухопутные войска , Восточный военный округ , Праздники , Социальное развитие
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