04.11.2020 (08:25)
Торжественные мероприятия ко Дню народного единства прошли в Приморской общевойсковой армии ВВО
В соединениях и воинских частях общевойскового объединения, дислоцированного в Приморском и Хабаровском краях, военнослужащие отметили День народного единства торжественными мероприятиями.
Во всех подразделениях Краснознаменной общевойсковой армии праздничный день стартовал с торжественных построений, поднятием Государственного Флага Российской Федерации и исполнением гимна. К личному составу обратились командиры соединений и воинских частей. Отличившихся военнослужащих в ходе боевой подготовки за летний период обучения, поощрили наградами, ценными подарками, почетными грамотами и благодарностями.
В течение дня с военнослужащими проведены тематические беседы, а также просмотры исторических фильмов. Более того, для создания праздничного настроения в столовых на десерт были выданы свежие фрукты, печенье и шоколад.