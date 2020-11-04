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04.11.2020 (08:21)

Юнармейцы Белогорска выполнили начальные упражнения стрельб из автомата Калашникова

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа провели с юнармейцами Белогорска ознакомительное занятие по огневой подготовке с выполнением упражнения начальных стрельб из автомата Калашникова. Мероприятие было организовано на полигоне Белогорский в рамках работы с допризывной молодежью.

Опытные инструкторы провели учебное занятие по правилам обращения с оружием и порядку выполнения начальных стрельб из автоматического оружия. На учебных местах перед выполнением стрельб из АК-74, каждый школьник отработал все действия без стрельбы и потренировался в разборке и сборке автомата.

Стрельбы проводились по мишеням на расстоянии 100 м. Каждый участник выполнил по шесть выстрелов из АК-74. Лучшим стрелкам-юнармейцам были объявлены благодарности.

 На сегодняшний день количество участников Всероссийского движения «Юнармия» в Амурской области превышает десять тысяч ребят. Штаб движения расположен в г. Белогорск потому, что в этом городе дислоцируется штаб Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа. Военнослужащие объединения регулярно участвуют в военно-патриотическом воспитании юнармейцев, проводя сборы и соревнования на базе воинских частей и полигонах.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Социальное развитие , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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