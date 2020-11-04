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04.11.2020 (08:17)

Водители ВВО в Бурятии прослушали лекции об особенностях эксплуатации техники в зимний период

В рамках месячника безопасности дорожного движения несколько сотен водителей и механиков-водителей автомобильной и гусеничной техники общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, посетили инструкторско-методические занятия по особенностям эксплуатации техники в осенне-зимний период.

Лекционные занятия с военнослужащими проходили с привлечением сотрудников военной автомобильной инспекции ВВО и сотрудников ГИБДД республики.

Водителям рассказали о правилах вождения при гололеде и плохой видимости на дорогах, подготовке техники к эксплуатации в зимних условиях, а также о том, какие технические средства должны находится в автомобиле.

Кроме того, на занятия по ПДД были привлечены военнослужащие-владельцы личного автотранспорта.

Комплекс профилактических мероприятий месячника проводится в целях поддержания высокой дорожно-транспортной дисциплины и направлен на пропаганду соблюдения правил дорожного движения.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Социальное развитие , Безопасность , Автомобили
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