04.11.2020 (08:17)
Водители ВВО в Бурятии прослушали лекции об особенностях эксплуатации техники в зимний период
В рамках месячника безопасности дорожного движения несколько сотен водителей и механиков-водителей автомобильной и гусеничной техники общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Республике Бурятия, посетили инструкторско-методические занятия по особенностям эксплуатации техники в осенне-зимний период.
Лекционные занятия с военнослужащими проходили с привлечением сотрудников военной автомобильной инспекции ВВО и сотрудников ГИБДД республики.
Водителям рассказали о правилах вождения при гололеде и плохой видимости на дорогах, подготовке техники к эксплуатации в зимних условиях, а также о том, какие технические средства должны находится в автомобиле.
Кроме того, на занятия по ПДД были привлечены военнослужащие-владельцы личного автотранспорта.
Комплекс профилактических мероприятий месячника проводится в целях поддержания высокой дорожно-транспортной дисциплины и направлен на пропаганду соблюдения правил дорожного движения.