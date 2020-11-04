04.11.2020 (08:14)

Более 1000 жителей Забайкалья призвано на военную службу с начала осенней призывной кампании

С начала призывной кампании военными комиссариатами Забайкальского края вынесены решения о призыве на военную службу в отношении более 1000 жителей края.

В военкоматах края продолжается работа с призывниками со строгим соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. Работа призывного пункта организована в особом порядке: ведется контроль за соблюдением социальной дистанции, у призывников проводится термометрия тела, выдаются индивидуальные средства защиты – маски, бахилы, руки обрабатываются антисептиком. С помощью подразделений РХБ защиты проводится регулярная обработка помещений, мебели дезинфицирующим раствором. Все призывники проходят обязательное тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

Все новобранцы при отправке в войска обеспечены военной формой одежды и другими предметами вещевого довольствия, а также персональными электронными картами, которые в дальнейшем будут использоваться, как при прохождении военной службы, так и после увольнения в запас.

Перевозка команд молодого пополнения осуществляется с использованием автотранспорта, прошедшего специальную дезинфекционную обработку.

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