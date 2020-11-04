04.11.2020 (08:06)

Военно-спортивная игра «Снежный барс» среди юнармейцев Якутии впервые за 20 лет проведена в заочном формате

В Республике Саха (Якутия) состоялась самая престижная военно-спортивная игра среди школьных команд юнармейцев региона - «Снежный барс». В этом году традиционная игра юных патриотов посвящена году памяти и cлавы в Российской Федерации и году патриотизма.

Всего в связи с эпидемиологической обстановкой впервые за 20 лет конкурс проведен в заочном формате. Команды представили видео своих выступлений для судейства. Всего в конкурсе приняли участие шесть команд, которые стали победителями на отборочных этапах.

Конкурс был проведен в течение трех дней. Юные патриоты соревновались в спортивных упражнениях, строевой выправке, в умении и навыках разборки и сборки автомата Калашникова и снаряжении магазина, а также знаниях по военной истории. Интеллектуальный этап тестирования по вопросам Великой Отечественной войны проводился в режиме онлайн на одной из площадок интернета.

В результате упорного соперничества по решению главной судейской комиссии победителями XI Республиканской военно-спортивной игры «Снежный барс» стали школьники из Вилюйского улуса, команда «Беркут» МБОУ «Вилюйская гимназия им. И.Л. Кондакова». Второе место заняла команда «Сокол» МБОУ «Кировская СОШ» Горного улуса. Третье место у команды «Бэдэр» Намского улуса.

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