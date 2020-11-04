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04.11.2020 (07:58)

Военнослужащие ВВО в Бурятии отметили День народного единства

Военнослужащие соединений и воинских частей общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Бурятии, отметили День народного единства просмотром исторических фильмов, посещением военно-исторического комплекса ВВО «Партизанская деревня».

В воинских частях ВВО в Бурятии праздничный день начался торжественными построениями, на которых подняли Государственный Флаг Российской Федерации и исполнили гимн. Личный состав поздравили командиры соединений и воинских частей, а наиболее отличившимся военнослужащим и гражданскому персоналу вручены награды, ценные подарки и почётные грамоты.

Завершился праздник в клубах воинских частей, где творческие коллективы и танцевальные ансамбли провели для военнослужащих праздничные концерты.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Праздники , Социальное развитие
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