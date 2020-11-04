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04.11.2020 (07:50)

С расчётами зенитных ракетных комплексов объединения ВВС и ПВО ВВО провели тренировку по противовоздушной обороне

Тренировку по противовоздушной обороне провели с военнослужащими радиолокационных подразделений и расчётами зенитных ракетных систем С-400 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа. Дежурные смены пунктов управления и расчёты ПВО обнаружили воздушные цели и отразили авиаудары условного противника.

В ходе мероприятия расчёты РЛС  обнаружили и провели опознавание целей, а дежурные смены на ЗРС С-400 при входе воздушных целей в зону поражения  учебными  (электронными) пусками уничтожили авиацию "противника".

Операторы РЛС также осуществляли работу по обнаружению низколетящих целей и оперативно выдавали их координаты на командные пункты, для принятия решения на обстрел.

Электронной аппаратурой моделировался полет одновременно нескольких воздушных целей на разных высотах.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
ПВО , Восточный военный округ , Боевая подготовка
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