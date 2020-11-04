04.11.2020 (03:54)

На Камчатке стартовал турнир по хоккею с шайбой на Кубок командующего подводными силами ТОФ

В Вилючинске (Камчатский край) на ледовом катке «Айсберг» состоялось торжественное открытие турнира по хоккею с шайбой на кубок командующего Подводными силами Тихоокеанского флота.

Церемонию открытия турнира посетил командующий Подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев, который отметил, что данные соревнования стали уже традиционными на Камчатке. Он пожелал участникам проявить спортивное мастерство и продемонстрировать честную и красивую игру.

Далее командующий Подводными силами ТОФ вместе с главой города Вилючинска Виталием Ланиным произвели символическое вбрасывание шайбы.

Настоящий турнир проводится с 2010 года и считается одним их самых престижных соревнований по хоккею на Камчатке. В этом году в нем принимают участие 15 сильнейших команд из Петропавловска-Камчатского, Елизово и Вилючинска. В рамках чемпионата будет сыграно 59 игр. Согласно регламента турнира команды жеребьевкой разделены на две группы А и Б, в которых игры пройдут в один круг по результатам которых будут определены участники плей-офф Большого и Малого Кубков. За Большой Кубок сразятся команды, занявшие в группах 1 и 2 место, за Малый 3 и 4.

Главными задачами турнира является популяризация и развитие хоккея с шайбой, а также привлечение населения Камчатского края к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

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