04.11.2020 (02:49)
Военнослужащие Тихоокеанского флота принимают участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню народного единства
На Тихоокеанском флоте праздничные мероприятия в честь Дня народного единства начались с подъёма Государственного и Военно-Морского Флага, флагов расцвечивания на кораблях Войск и сил на Северо-востоке России и Подводных сил ТОФ на Камчатке, а затем, во Владивостоке.
В честь праздника с утра для свободного посещения моряками Тихоокеанского флота, членами семей военнослужащих, жителями Владивостока открыта экспозиция Военно-исторического музея ТОФ, где экскурсоводы рассказывают гостям о главных вехах в истории военного флота на Тихом океане, его прошлом и настоящем.
Ещё одним праздничным подарком для военных моряков и жителей города стала комедийная постановка в двух действиях под названием «Будьте здоровы!», которую артисты Драматического театра Тихоокеанского флота представили в городском Доме офицеров.
Сегодня же для военнослужащих, проходящих службу по призыву, запланировано проведение культпоходов с посещением исторических мест Владивостока.
Все массовые праздничные мероприятия проводятся с соблюдением санитарных мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.