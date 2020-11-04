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04.11.2020 (02:49)

Военнослужащие Тихоокеанского флота принимают участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню народного единства

На Тихоокеанском флоте праздничные мероприятия в честь Дня народного единства начались с подъёма Государственного и Военно-Морского Флага, флагов расцвечивания на кораблях Войск и сил на Северо-востоке России и Подводных сил ТОФ на Камчатке, а затем, во Владивостоке.

В честь праздника с утра для свободного посещения моряками Тихоокеанского флота, членами семей военнослужащих, жителями Владивостока открыта экспозиция Военно-исторического музея ТОФ, где экскурсоводы рассказывают гостям о главных вехах в истории военного флота на Тихом океане, его прошлом и настоящем.

Ещё одним праздничным подарком для военных моряков и жителей города стала комедийная постановка в двух действиях под названием «Будьте здоровы!», которую артисты Драматического театра Тихоокеанского флота представили в городском Доме офицеров.

Сегодня же для военнослужащих, проходящих службу по призыву, запланировано проведение культпоходов с посещением исторических мест Владивостока.

Все массовые праздничные мероприятия проводятся с соблюдением санитарных мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ , Праздники , Социальное развитие
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