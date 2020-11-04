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04.11.2020 (01:30)

В авиаполках дальневосточного соединения дальней авиации проведены зачетные тренажи по особым случаям

В авиационных полках дальневосточного соединения дальней авиации, дислоцированных в Амурской и Иркутской областях, проведены практические тренажи по особым случаям на стратегических ракетоносцах Ту-95МС и дальних бомбардировщиках Ту-22М3.

Экипажи отработали практически вводные при отказе двигателя, возникновении пожара на самолете, а также условное покидание воздушного судна.

Особое внимание было уделено отработке действий летного состава при возникновении обледенения различных частей самолета и действий авиационных экипажей при попадании в опасные погодные явления в осенне-зимнем периоде.

К мероприятиям, которые проводились под руководством командиров авиационных полков, были привлечены все военнослужащие летного состава.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Дальняя авиация , ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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