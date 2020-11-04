Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

04.11.2020 (00:31)

В полку дальней авиации в Калужской области проведена тренировка с подразделениями пожарной команды

В Калужской области на аэродроме авиационного полка дальней авиации с военнослужащими подразделения пожарной команды и медицинской службы проведена тренировка по тушению условного возгораний и отработке действий при возникновении нештатных ситуаций.

По замыслу мероприятия, произошло условное возгорание правого двигателя при рулении самолета Ту-22М3 по взлетно-посадочной полосе аэродрома, после чего экипаж доложил руководителю полетов о нештатной ситуации и получил команду об эвакуации с горящего воздушного судна.

Военнослужащие медицинской службы эвакуировали в безопасную зону условно раненных, отработали оказание первой помощи пострадавшим в зависимости от характера и степени полученных повреждений.

Пожарная команда авиационного полка продемонстрировала полную готовность к решению задач по предназначению.

Военнослужащие в ходе мероприятия подробно изучили особенности тушения возгораний воздушных судов. Подобные тренировки проводятся регулярно и позволяют более качественно усвоить теоретический материал и закрепить его на практике.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Новости по теме:
В Ленинградской области прошли учебно-методические занятия с начальниками продслужб объединения ВВС и ПВО
Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 выполнили полеты в сложных метеорологических условиях
Экипажи дальневосточного соединения дальней авиации выполнили налет в текущем году более 5 тыс. часов
В полку дальней авиации в Амурской области прошло занятие с противодиверсионными подразделениями

Метки:
Дальняя авиация , Самолеты , ВВС , Пожарная безопасность , Воздушно-космические силы (ВКС)
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false