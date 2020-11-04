04.11.2020 (00:31)

В полку дальней авиации в Калужской области проведена тренировка с подразделениями пожарной команды

В Калужской области на аэродроме авиационного полка дальней авиации с военнослужащими подразделения пожарной команды и медицинской службы проведена тренировка по тушению условного возгораний и отработке действий при возникновении нештатных ситуаций.

По замыслу мероприятия, произошло условное возгорание правого двигателя при рулении самолета Ту-22М3 по взлетно-посадочной полосе аэродрома, после чего экипаж доложил руководителю полетов о нештатной ситуации и получил команду об эвакуации с горящего воздушного судна.

Военнослужащие медицинской службы эвакуировали в безопасную зону условно раненных, отработали оказание первой помощи пострадавшим в зависимости от характера и степени полученных повреждений.

Пожарная команда авиационного полка продемонстрировала полную готовность к решению задач по предназначению.

Военнослужащие в ходе мероприятия подробно изучили особенности тушения возгораний воздушных судов. Подобные тренировки проводятся регулярно и позволяют более качественно усвоить теоретический материал и закрепить его на практике.

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