03.11.2020 (19:30)

Специалисты РХБ защиты ЗВО провели специальную обработку Санкт-Петербургского суворовского военного училища

В соответствии с распоряжением командующего войсками Западного военного округа (ЗВО) генерал-полковника Александра Журавлева военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты общевойсковой армии ЗВО провели специальную обработку территории Санкт-Петербургского суворовского военного училища.

Военнослужащие в средствах индивидуальной защиты выполнили дезинфекцию учебных классов, мест построения и приема пищи воспитанниками училища, фасадов зданий, прилегающей территории и входной группы учебного заведения с применением специальных машин АРС-14КМ и войсковых комплектов ДКВ-1К.

В ходе специальной обработки специалисты РХБ защиты обработали дезинфицирующим раствором ДТС-ГК более 40 тыс. кв. метров территории училища.

Военнослужащие подразделений РХБ защиты ЗВО в пиковый период пандемии днём и ночью проводили мероприятия по дезинфекции социальных, транспортных, образовательных учреждений, промышленных предприятий, что способствовало безостановочной работе больниц, станций скорой медпомощи, транспортной инфраструктуры. Также военнослужащие ЗВО проводили мероприятия дезинфекции в Итальянской Республике.

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