03.11.2020 (19:26)

Юнармейцы представили свой проект против COVID-19 на Всероссийском конкурсе «Большая перемена» в Крыму

В рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» состоялась презентация проекта «Юнармия против COVID-19». Для этого в Международном детском центре «Артек» открыли тематический юнармейский стенд. Активисты движения рассказали посетителям об основных способах избежать заражения коронавирусной инфекцией и научили их делать средства индивидуальной защиты, которые пригодятся как дома, так и в общественных местах.

В «Артеке» во время работы тематического стенда участники «Большой перемены» собирали индивидуальные наборы. Посетители под руководством юнармейцев делали маски, контактные стики, антисептики и другие защитные средства. Представленные лайфхаки и стали основой нового проекта «Юнармия против COVID-19».

«Мы очень рады представить свой проект на такой уникальной площадке для молодежи, как «Большая перемена». Безопасность начинается с себя — вот в чем заключалась наша основная идея. Юнармейцы показали, как быстро и качественно своими руками сделать средства защиты, которые снизят риск заражения коронавирусной инфекцией. И все это в доступном формате — в виде коротких видеороликов и специальной брошюры, включающей в себя советы, популярные мифы и легенды, историю возникновения COVID-19», — отметил директор департамента военно-патриотической работы Главного штаба Юнармии Антон Кузнецов.

Например, для создания маски не требуется каких-то специальных технологий. Понадобятся канцелярские резинки, степлер и рулон нетканных полотенец. Еще одно приспособление — рециркулятор для очистки и обеззараживания воздуха. Кажется, что это под силу только профессионалам, но при наличии всех необходимых деталей его можно сделать за считанные минуты. Все полезные советы размещены на официальном сайте движения и на Youtube-канале «Юнармия ТВ». Это серия видеороликов с участием юнкоров и уникальное практическое пособие, разработанное совместно с Российским Красным Крестом.

Также посетителям юнармейского стенда в «Артеке» были доступны и другие виды активностей. На секции «Танковый биатлон» находилась трасса для игры на дистанционном управлении, играть можно было в одиночку и командой. На тренажере «Сахара-М» любой желающий мог попробовать себя в роли сапера. Кроме того, участники «Большой перемены» познакомились со Школой юных корреспондентов, филиалы которой открыты во многих регионах страны. Установленные на стенде телесуфлер и видеокамеры позволили поближе познакомиться со спецификой работы ведущих новостей и корреспондентов.

Напомним, что 1 ноября в Международном детском центре «Артек» стартовали финальные испытания Всероссийского конкурса «Большая перемена», которые собрали 1,2 тыс. школьников из разных регионов России. Цель конкурса — дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны в современном мире. В режиме видеоконференции с участниками финала пообщался Президент России Владимир Путин. Он предложил сделать конкурс ежегодным, отметив, что от успеха талантливых ребят зависит благополучие и развитие страны.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице