03.11.2020 (19:18)

БПК «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота выполнил артиллерийские и ракетные стрельбы в Средиземном море

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота «Вице-адмирал Кулаков», завершающий выполнение задач дальнего похода в Средиземном море, выполнил артиллерийские и ракетные стрельбы по воздушным и морским целям в рамках программы боевой подготовки.

Боевые расчёты 100-мм артиллерийского комплекса отработали ведение стрельбы по морской цели и по имитированной воздушной цели в закрытом для мореплавания районе Средиземного моря с соблюдением необходимых условий безопасности. Также экипаж БПК провёл учение по противовоздушной обороне отряда кораблей и судов обеспечения с выполнением ракетной стрельбы из комплекса «Кинжал».

Отряд кораблей и судов Северного флота в составе БПК «Вице-адмирал Кулаков», среднего морского танкера «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» действует в Средиземном море под командованием капитана 1 ранга Станислава Варика.

За время дальнего похода БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошел более 22,5 тыс. морских миль, отработал задачи нескольких учений по противовоздушной обороне и поиску подводных лодок условного противника. В Средиземном море североморцы совершили деловые заходы в Алжир, Грецию, на Кипр и в Сирию.

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