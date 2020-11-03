03.11.2020 (19:10)

К 200-летию Военной академии РВСН планируется выпустить почтовую карточку с оригинальной почтовой маркой

К 200-летию Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Пера Великого планируется выпустить художественную почтовую карточку с оригинальной почтовой маркой. Карточка с символикой РВСН выйдет тиражом 10 тыс. экземпляров и будет распространяться через почтовые отделения страны, в том числе в местах дислокации ракетных дивизий (от Тверской до Иркутской областей).

Серия почтовых карточек «История Вооруженных Сил России» выходит с 2018 года. Карточка, посвящённая 200-летию Военной академии РВСН, станет 26 выпуском в этой серии. Выход карточки с оригинальной маркой запланирован на 10 ноября 2020 года.

К 50-летию РВСН выпускалась серия почтовых марок и юбилейных монет, посвящённых развитию отечественного ракетостроения: от первых ракет Р-2, до самых современных, находящихся на боевом дежурстве.

Кроме того, для привлечения внимания нумизматов малым тиражом выходили монеты с изображением подвижных грунтовых ракетных комплексов «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».

В преддверии юбилейных дат РВСН в подмосковной Власихе проходили масштабные слёты филателистов, нумизматов и фалеристов. Известные коллекционеры из разных гарнизонов РВСН представляли свои собрания почтовых марок, монет и знаков отличия по тематике Ракетных войск.

Среди наиболее интересных экспонатов были представлены монетовидный жетон, изготовленный в 1988 году из металла советских ракет средней дальности Р-12, уничтоженных согласно советско-американскому договору.

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