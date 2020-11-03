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03.11.2020 (18:13)

Два учебно-методических центра военно-патриотического воспитания «Авангард» открыты на территории ЮВО

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников сообщил о проведении масштабных мероприятий с участием юнармейцев, а также об открытии двух учебно-методических центров патриотического воспитания «Авангард».

«В соответствии с планом «Юнармейский год-2020» проведено около 200 масштабных мероприятий с участием более 1,7 млн человек, — уточнил генерал армии Александр Дворников. — Открыты два учебно-методических центра патриотического воспитания «Авангард» в Республике Дагестан и Ставропольском крае».

На территории центров ребята смогут изучить основы военной службы и соревноваться в ратном деле, участвовать в военных реконструкциях и уроках мужества — встречах с ветеранами, Героями России, практических занятиях и лекциях по истории.

«Кроме того, на территории Волгоградской области создан один центр юнармейской подготовки «Дом Юнармии», теперь на территории военного округа их 14», — добавил командующий войсками ЮВО.

В летний период организован отдых для более чем 21 тыс. юнармейцев в 434 детских лагерях.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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