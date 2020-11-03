Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.11.2020 (18:11)

Более 9 тыс. призывников убыли к местам прохождения военной службы со сборных пунктов субъектов Юга России

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников сообщил о ходе осеннего призыва 2020 года.

«К местам прохождения военной службы со сборных пунктов военных комиссариатов субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов отправлено более 9 тыс. призывников, что составляет 35 процентов от задания», – рассказал генерал армии А.Дворников. «Спланированная органами военного управления ЮВО работа позволит в необходимом объеме укомплектовать должности водителей», – уточнил командующий войсками ЮВО.

Также генерал армии А.Дворников рассказал о выполненных мероприятиях, направленных на развитие духовно-нравственного воспитания военнослужащих.

«Командованием округа было инициировано проведение Коллегии Республики Дагестан, на которой рассмотрены и поддержаны наши предложения по духовно-нравственному воспитанию военнослужащих по призыву и контракту, а также активизации деятельности институтов наставничества и поручительства», – пояснил командующий войсками ЮВО.

В ходе осеннего призыва военными комиссариатами, дислоцированными в зоне ответственности ЮВО, спланировано призвать на военную службу более 26 тыс. новобранцев. В течение месяца в войсках ЮВО демобилизовано более 4 тыс. военнослужащих, выслуживших установленные сроки. Мероприятия призыва выполняются при строгом соблюдении требований, направленных на исключение распространения новой коронавирусной инфекции.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Саперы ЮВО в полном объеме выполнили задачу на 2020 год по разминированию территории Чеченской республики
Более 200 единиц новых образцов техники поступило в ЮВО в течение месяца
Более 11 тыс. контрактников поступили на службу в войска ЮВО
Подразделения РХБ защиты армейского корпуса Черноморского флота проводят ежедневную дезинфекцию военных объектов

Метки:
Военная служба по призыву , Призывник , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false