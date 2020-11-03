03.11.2020 (18:08)

Саперы ЮВО в полном объеме выполнили задачу на 2020 год по разминированию территории Чеченской республики

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников сообщил о выполнении плана разминирования территории Чеченской Республики инженерными подразделениями.

«Государственная задача по разминированию территории Чеченской Республики на 2020 год выполнена в полном объеме», – рассказал генерал армии А.Дворников. «По обращению правительства республики инженерные подразделения продолжат очистку отдельных районов от взрывоопасны предметов», – пояснил командующий войсками ЮВО.

Всего за семь месяцев саперами ЮВО проверено более 1,3 тыс. га на территории Шалинского и Урус-Мартановского районов Чеченской Республики, что более чем на 40 процентов превысило плановые показатели. В результате выполненных работ обезврежено более 2 тыс. взрывоопасных предметов – неразорвавшихся мин и артиллерийских снарядов.

Личный состав инженерных подразделений выполняет задачи в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол». Для разминирования военнослужащие применяют инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун» и современные миноискатели ППО-2И.

Для выполнения специальных задач задействовано 15 единиц военной техники, а также расчеты минно-розыскных собак. Привлечены группы разминирования инженерных частей ЮВО, дислоцированных в Ростовской области и в Чечне.

Справочно:

К работам по разминированию и сплошной очистке местности Чечни и Ингушетии от взрывоопасных предметов инженеры ЮВО приступили в мае 2012 г. Всего было запланировано очистить порядка 17 тыс. га земель сельхозназначения и лесного фонда, но за 8 лет военнослужащие обследовали более 20 тыс. га, обнаружив и уничтожив более 40 тыс. взрывоопасных предметов (мин, снарядов, ВОГ, гранат и других боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств).

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