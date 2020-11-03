03.11.2020 (18:07)

Топографы гвардейской танковой армии ЗВО обеспечили более 300 учений за летний период обучения

Военнослужащие топографической службы гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа на территории Московской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской и Смоленской областей за летний период обучения обеспечили более 300 учений различного масштаба, в том числе свыше 15 межвидовых.

Топографы обеспечили топогеодезической подготовкой учения на полигонах в районах дислокации соединений и воинских частей танковой армии ЗВО. Применяя топопривязчик 1Т134М, военнослужащие топографической службы оперативно привязываются к позиции, что позволяет произвести прицеливание реактивных установок и ствольной артиллерии. Работа проведена по средствам системы топографического ориентирования СТО «ТРОНА-1».

На сегодняшний день топографы закончили создание масштабного макета полигона Мулино в Нижегородской области для организации управления огнем и подразделениями гвардейской танковой армии ЗВО на тактических учениях в зимнем периоде обучения и приступили к переводу вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.

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