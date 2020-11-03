Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.11.2020 (18:07)

Топографы гвардейской танковой армии ЗВО обеспечили более 300 учений за летний период обучения

Военнослужащие топографической службы гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа на территории Московской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской и Смоленской областей за летний период обучения обеспечили более 300 учений различного масштаба, в том числе свыше 15 межвидовых.

Топографы обеспечили топогеодезической подготовкой учения на полигонах в районах дислокации соединений и воинских частей танковой армии ЗВО. Применяя топопривязчик 1Т134М, военнослужащие топографической службы оперативно привязываются к позиции, что позволяет произвести прицеливание реактивных установок и ствольной артиллерии. Работа проведена по средствам системы топографического ориентирования СТО «ТРОНА-1».

На сегодняшний день топографы закончили создание масштабного макета полигона Мулино в Нижегородской области для организации управления огнем и подразделениями гвардейской танковой армии ЗВО на тактических учениях в зимнем периоде обучения и приступили к переводу вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Ленинградской области прошли учебно-методические занятия с начальниками продслужб объединения ВВС и ПВО
Более 200 единиц новых образцов техники поступило в ЮВО в течение месяца
В Ленинградской области призывники пройдут интенсивную _психологическую подготовку на полигонах общевойсковой армии ЗВО
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведена тренировка по противодействию терроризму

Метки:
ВВТ , Западный военный округ , Учения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false