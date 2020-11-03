03.11.2020 (18:04)

Горные подразделения Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ успешно сдали экзамен по специальной подготовке

Комиссией Управления физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Российской Федерации завершена контрольная проверка личного состава подразделений Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, предназначенных для действий в горной (высокогорной) местности.

В ходе контрольного занятия, состоящего из двух этапов, военнослужащие продемонстрировали свои теоретические знания и практические навыки.

На первом этапе экзамена десантники показали свои знания особенностей горных рельефов, влияния природных факторов горной местности на организм человека, на тактику действий подразделений при совершении маршей и в различных видах боя, на работу частей и механизмов вооружения.

Наиболее сложным этапом экзамена стала проверка практических навыков. Личный состав действовал как индивидуально, так и в составе отделения. Трасса восхождения была проложена таким образом, что на относительно небольшом участке военнослужащим удалось продемонстрировать навыки одиночного и группового скалолазания, работу в связке, движение по П-образным перилам, где необходима двигаться быстро и постоянно находиться на страховке, проявляя силу и ловкость.

Подготовка подразделений к действиям в горной местности стала неотъемлемой частью боевой подготовки десантников. Сегодня весь личный состав горных подразделений имеет соответствующий уровень подготовки, позволяющий действовать в высокогорье.

Полученные навыки и умения личный состав систематически применяет на различных горных полигонах, где на практике оттачивает свое мастерство.



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