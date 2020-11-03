Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.11.2020 (18:01)

В Ленинградской области прошли учебно-методические занятия с начальниками продслужб объединения ВВС и ПВО

В Ленинградской области на территории управления дивизии ПВО прошли учебно-методические занятия с начальниками продовольственных служб соединений и воинских частей Ленинградского объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа.

Главными целями занятий были определение путей дальнейшего улучшения организации продовольственного обеспечения военнослужащих, выработка единых подходов к проведению контрольных варок, контроль, повышение уровня специальной подготовки начальников продовольственных служб, а также подведение итогов работы за 2020 год и определение задач на 2021 учебный год.

Военнослужащим довели требования руководящих документов по совершенствованию подготовки специалистов продовольственной службы, порядку перевозки, подготовки и хранения продовольствия, а также эксплуатации комплексов.

Кроме того, были проведены инструкторско-методические занятия по вопросам обеспечения санитарно-гигиенических требований при хранении и обработке продуктов, приготовлении и приеме пищи, при содержании продовольственных складов, помещений столовых и оборудования. Помимо этого, были затронуты вопросы по оказанию услуг сторонними организациями по планированию и организации питания личного состава в стационарных условиях.

Мероприятие прошло под руководством начальника продовольственной службы объединения с соблюдением превентивных санитарно-эпидемических мер.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Ленинградской области призывники пройдут интенсивную _психологическую подготовку на полигонах общевойсковой армии ЗВО
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведена тренировка по противодействию терроризму
В Подмосковье военнослужащие танковой армии ЗВО провели дезинфекцию музыкальной школы
В армейском корпусе Балтийского флота проходит подготовительный период

Метки:
ПВО , Западный военный округ , ВВС
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false