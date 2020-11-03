03.11.2020 (18:00)

Более 200 единиц новых образцов техники поступило в ЮВО в течение месяца

Более 200 единиц новых и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники поступило в рамках повышения боевых возможностей в войска Южного военного округа (ЮВО).

В течение месяца в Сухопутные войска, береговые войска Черноморского флота и Каспийской флотилии, соединения спецназа Южного военного округа в текущем году с заводов – изготовителей страны поступило около 100 единиц современной бронетанковой и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского вооружения, техники связи, радиоэлектронной борьбы, инженерной техники и др. специальной техники.

В рамках перевооружения продолжается поступление в танковые и мотострелковые подразделения общевойсковых бригад и зарубежные военные базы современных танков Т-72Б3, боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-82А.

Кроме того, продолжается поставка комплексов беспилотной авиации (БпЛА), с начала текущего года около 10 комплексов пополнили подразделения БпЛА ЮВО.

Всего с 2010 года в рамках выполнения гособоронзаказа в войска поступило более 10 тыс. единиц новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления.

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