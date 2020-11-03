03.11.2020 (17:45)

Более 11 тыс. контрактников поступили на службу в войска ЮВО

Более 11 тыс. военнослужащих по контракту пополнили войска Южного военного округа (ЮВО) в 2020 году.

Командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников сообщил о ходе комплектования соединений и воинских частей ЮВО военнослужащими по контракту.

«Задание по отбору на военную службу по контракту в октябре выполнено на 100 процентов, в строй встало около 1,5 тыс. военнослужащих», – рассказал генерал армии А.Дворников.

«Всего с начала года более 11 тыс. человек поступили на военную службу по контракту в войска ЮВО, что позволило в срок укомплектовать соединения и воинские части в соответствии с требованиями, утвержденными Генеральным штабом ВС РФ», – уточнил командующий войсками ЮВО.

Укомплектованность соединений и воинских частей ЮВО военнослужащими по контракту позволяет в настоящее время в полном объеме выполнять задачи боевого слаживания рот, батарей и им равных подразделений.

Всего в текущем году планируется отобрать на военную службу по контракту в войска ЮВО более 14 тыс. военнослужащих.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице