03.11.2020 (17:29)

Министр обороны России провел переговоры по видеосвязи с главнокомандующим Вооружёнными силами Мьянмы Мин Аунг Хлайном

Российское военное ведомство готово расширять сотрудничество с Вооружёнными силами Мьянмы, в том числе совместную работу в рамках экспертной рабочей группы «СМОА плюс» по противодействию терроризму. Об этом сообщил Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров по видеосвязи с главнокомандующим ВС Мьянмы Мин Аунг Хлайном.

«Настроены на дальнейшее расширение контактов для выполнения имеющихся договорённостей. Готовы продолжить координацию в рамках механизма совещаний министров обороны АСЕАН с партнёрами «СМОА плюс», включая совместную работу в рамках экспертной рабочей группы по противодействию терроризму», — сказал глава российского военного ведомства.

Сергей Шойгу подчеркнул, что двусторонние контакты государств в военной сфере давно вышли на стратегический уровень.

«Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, продолжаем реализацию мероприятий военно-делегационного обмена, в том числе и с Вашим личным участием, — отметил Министр обороны России. — Мы всегда открыты для предметного разговора».

Сергей Шойгу также поздравил главнокомандующего Вооруженными силами Мьянмы с присвоением степени почётного доктора Института востоковедения Российской академии наук и звания «Почётный профессор Военного университета» Министерства обороны РФ, а также с награждением медалью «За отличие».

«Это подтверждает Ваш огромный вклад в развитие двусторонних отношений России и Мьянмы в сферах образования, науки и культуры, а также российско-мьянманских военного и военно-технического сотрудничества», — добавил Министр обороны России.

В свою очередь Мин Аунг Хлайн подчеркнул, что успехи двустороннего сотрудничества — это доказательства дружбы двух государств.

«И наша дружба, и братство поможет нашим народам расцветать в экономических сферах и поддерживать мир и в России, и в Мьянме», — сказал он.

Главнокомандующий ВС Мьянмы также отметил, что считает важным продолжение двустороннего сотрудничества.

«Несмотря на километры, мы поддерживаем контакт, и вы поддерживаете нас в сложные моменты», — констатировал Мин Аунг Хлайн.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице