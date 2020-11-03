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03.11.2020 (17:26)

В Ленинградской области призывники пройдут интенсивную _психологическую подготовку на полигонах общевойсковой армии ЗВО

Военнослужащие, призванные на службу в соединения и воинские части общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, будут совершенствовать психологическую устойчивость на модернизированных полосах препятствий.

На маршрутах специальных психологических полос протяженностью более 150 метров будут оборудованы участки проволочных заграждений, имитирующих передний край обороны противника, болотные кочки, разрушенные мосты, участки горящего леса, а также отрезки пути, которые необходимо преодолеть, перенося на себе «раненных» сослуживцев.

Создать дополнительную психологическую нагрузку на личный состав, а также максимально приблизить обстановку к боевой позволит применение средств имитации: холостых патронов, взрывпакетов и дымовых шашек.

В ходе преодоления препятствий войсковые психологи будут контролировать состояние военнослужащих.

В проведении занятий примут участие более 3 тыс. военнослужащих осеннего призыва. Применение данной методики позволит сформировать у личного состава качества, которые необходимы им для успешного освоения программы обучения и повышения психологической устойчивости.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Полигон
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