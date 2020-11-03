03.11.2020 (17:24)

С российскими военнослужащими в Приднестровье проведена тренировка по противодействию терроризму

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошла тренировка с подразделением противодействия терроризму по отражению нападения условного противника.

В мероприятии приняли участие свыше 30 военнослужащих, было задействовано более 5 единиц военной техники.

По замыслу тренировки, условные террористы предприняли попытку проникновения на территорию военного городка с целью захвата вооружения и военной техники. Подразделение противодействия терроризму выдвинулось к месту происшествия, где совместно с суточным нарядом оцепило назначенные районы, блокировало пути возможного отхода групп незаконного вооруженного формирования и уничтожило их огнем из стрелкового оружия и гранатометов РПГ-7, а также из вооружения БТР-70 и БРДМ-2.

Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе тренировки военнослужащие использовали более 3 тыс. холостых боеприпасов и имитационных средств.

Тренировка по противодействия терроризму носила плановый характер.

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