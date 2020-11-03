03.11.2020 (17:19)

В Кронштадтском Морском соборе состоялось освящение четырех бронзовых памятников святому праведному Иоанну Кронштадтскому

Торжественное событие было приурочено к тридцатилетию со дня прославления Иоанна Кронштадтского, канонизированного Русской православной церковью на Поместном соборе в 1990 году.

Четыре освященных бронзовых памятника, изготовленных Российской национальной творческой мастерской, будут переданы в дар и отправлены на малую родину святого – в село Сура Архангельской области, православным верующим Абхазии, а также русским общинам в Лос-Анджелесе (США) и в австралийском Мельбурне.

Освятил памятники митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, в обряде также приняли участие священники и прихожане Кронштадтского Морского собора и сотрудники филиала Центрального военно-морского музея «Кронштадтская крепость» во главе с заведующим филиалом Александром Тарапоном.

«Освященные образы праведного Иоанна станут частичкой земного удела служения святого для православных людей в различных географических точках планеты, что послужит умножению любви между народами, укреплению веры во всем мире», – отметил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

«Кронштадт и главный морской храм страны – Кронштадтский Морской Собор – это святыни Военно-Морского Флота, фундамент флотских православных традиций. Дань памяти Святому Иоанну Кронштадтскому, освящение ему памятников – это наша историческая и духовная летопись, которая никогда не прервется», – отметил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Всю свою жизнь протоиерей Иоанн Кронштадтский посвятил служению людям – как на церковном поприще, так и на ниве благотворительности. Будучи настоятелем Андреевского собора в Кронштадте, отец Иоанн основывает Дом Трудолюбия, где любой человек, находясь в сложной жизненной ситуации, имел возможность найти себе место в этом мире. В этом заведении люди могли заработать себе немного денег, получить ночлег, медицинскую помощь, профессиональные навыки.

Неслучайно, что освящение памятников святому состоялось именно в этом соборе. Отец Иоанн призывал жертвовать средства на строительство грандиозного, главного храма-памятника всем когда-либо служившим морякам. Перед началом строительства отец Иоанн говорил: «Морской храм должен быть славою флота и России и свидетельством веры и благочестия русских победоносных воинов. Надо спешить строить храмы, как вы спешите строить военные суда. Церковь – тот же корабль, которым управляет Сам Господь со Отцом и Духом Святым и лучше всяких военных судов может охранять не только флот, но и все воинство и всю Россию».

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