03.11.2020 (17:13)

В Подмосковье военнослужащие танковой армии ЗВО провели дезинфекцию музыкальной школы

В Подмосковье военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады имени 60-летия СССР гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) провели специальную обработку детской музыкальной школы.

Расчеты четырех многофункциональных авторазливочных станций АРС-14КМ совершили марш в составе колонны по дорогам общего пользования. Колонну сопровождали машины военной автоинспекции. Всего военнослужащие перевезли около 10 тыс. литров специального раствора ДТС-ГК.

По прибытии в школу специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты развернули шесть рукавов авторазливочных станций для внешней обработки зданий. Одна машина приступила к обработке прилегающей территории.

Применяя специальные комплекты ДКВ-1К, военнослужащие с помощью автономных приборов специальной обработки (АПСО) провели дезинфекцию учебных классов, актового зала, а также столовой.

Всего в дезинфекции участвовали около 50 военнослужащих отдельной мотострелковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

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