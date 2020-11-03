Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.11.2020 (17:13)

В Подмосковье военнослужащие танковой армии ЗВО провели дезинфекцию музыкальной школы

В Подмосковье военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознамённой бригады имени 60-летия СССР гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) провели специальную обработку детской музыкальной школы.

Расчеты четырех многофункциональных авторазливочных станций АРС-14КМ совершили марш в составе колонны по дорогам общего пользования. Колонну сопровождали машины военной автоинспекции. Всего военнослужащие перевезли около 10 тыс. литров специального раствора ДТС-ГК.

По прибытии в школу специалисты радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты развернули шесть рукавов авторазливочных станций для внешней обработки зданий. Одна машина приступила к обработке прилегающей территории.

Применяя специальные комплекты ДКВ-1К, военнослужащие с помощью автономных приборов специальной обработки (АПСО) провели дезинфекцию учебных классов, актового зала, а также столовой.

Всего в дезинфекции участвовали около 50 военнослужащих отдельной мотострелковой бригады гвардейской танковой армии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Противоэпидемические мероприятия проводятся с молодым пополнением ЦВО в Сибири
Подразделения РХБ защиты армейского корпуса Черноморского флота проводят ежедневную дезинфекцию военных объектов
Экипаж корвета «Стойкий» Балтийского флота выполнил плановые электронные ракетные пуски
Специалисты РХБ защиты ЮВО продезинфицировали территорию и объекты российской военной базы в Республике Абхазия

Метки:
Войска РХБ защиты , Танковые войска , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false