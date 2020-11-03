03.11.2020 (17:07)

В армейском корпусе Балтийского флота проходит подготовительный период

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота продолжается подготовка к зимнему периоду обучения.

В течение месяца в общевойсковом объединении пройдут учебно-методические сборы по категориям военнослужащих - с командирами батальонов (дивизионов) и их заместителями, а также командирами рот(батарей) и взводов, сборы с прапорщиками и сержантами.

В данный момент в объединении проходят занятия по безопасности военной службы, на которых особое внимание командования уделяется вопросам неукоснительного соблюдения требований безопасности в повседневной жизнедеятельности, а также при проведении занятий по боевой подготовке.

В парках акцент делается на меры противопожарной безопасности во время проведения работ по завершению перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.

Занятия по боевой подготовке возобновляться на полигонах Калининградской области уже в декабре.

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