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03.11.2020 (17:07)

В армейском корпусе Балтийского флота проходит подготовительный период

В соединениях и воинских частях армейского корпуса Балтийского флота продолжается подготовка к зимнему периоду обучения.

В течение месяца в общевойсковом объединении пройдут учебно-методические сборы по категориям военнослужащих - с командирами батальонов (дивизионов) и их заместителями, а также командирами рот(батарей) и взводов, сборы с прапорщиками и сержантами.

В данный момент в объединении проходят занятия по безопасности военной службы, на которых особое внимание командования уделяется вопросам неукоснительного соблюдения требований безопасности в повседневной жизнедеятельности, а также при проведении занятий по боевой подготовке.

В парках акцент делается на меры противопожарной безопасности во время проведения работ по завершению перевода вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации.

Занятия по боевой подготовке возобновляться на полигонах Калининградской области уже в декабре.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Балтийский флот , Западный военный округ , Боевая подготовка
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