03.11.2020 (16:58)

Военные моряки Санкт-Петербурга получили возможность ознакомиться с материалами Президентской библиотеки ко Дню народного единства

Главное командование ВМФ России и Военный учебно-научный центр ВМФ примут участие в мероприятиях посвященных Дню народного единства (4 ноября), проводимых в Санкт-Петербурге.

В преддверии праздника главком ВМФ России адмирал Николай Евменов дал указание учебным заведениям Военного учебно-научного центра ВМФ и структурным подразделения ВМФ в Санкт-Петербурге использовать ряд онлайн ресурсов ряда библиотек и музеев, расположенных в городе на Неве с целью ознакомления с историческими документами, материалами, архивными публикациями, связанными с исторической летописью России и ее Военно-Морского Флота. В частности, учащиеся военно-морских учебных заведений уже получили доступ к уникальным материалам Президентской библиотеки, посвященным истокам этого государственного праздника в историческом прошлом России, событиям 1598–1613 гг, когда только единение всего русского народа, людей всех званий и сословий помогло изгнать иноземных захватчиков и восстановить в стране законную власть.

Так, событиям 1612 года на портале Президентской библиотеки посвящена электронная коллекция «Преодоление Смуты на Руси», куда входят раритетные документальные источники тех времён, например, «Акты исторические, собранные и изданные Археографическою коммиссиею» (1841), альбом иллюстраций «Древности Российскаго государства, изданныя по высочайшему повелению» (1853); исторические исследования как прошлых веков (книга прозаика Павла Львова «Пожарский и Минин, спасители отечества» (1810)), так и современные – автореферат диссертации Александра Молочникова «Смоленский служилый город в Смутное время» (2014); произведения художественной литературы на сюжеты Смутного времени, такие, как хрестоматия «Русская история в романах и повестях» (1895); видеоматериалы, подготовленные Президентской библиотекой – мультимедийный проект «История Российского государства» (2010), и многое другое.

Чтобы спасти страну от хаоса безвластия, последствий неурожая и страшного голода 1601–1603 годов, массовых крестьянских восстаний, вторжения шведских и вошедших в Москву в 1610 году польско-литовских войск, необходимо было объединение всех патриотических сил Руси. Профессор Юрий Готье в очерке «Смутное время» (1921), представленном в Президентской библиотке, отметил, что «в конце 1610 года Русское государство было на краю гибели; спасения не было видно ниоткуда. А между тем источник его уже намечался: спасение должно было прийти от самого русского народа, от его сильной, здоровой, не развращённой смутою части».

В ситуации неопределённости и разобщённости на Руси в эпоху Смуты очень велика была роль Церкви и православной веры как одного из центров духовного объединения. «Скрытое за политическим единством, оказавшимся непрочным, братство по вере во Христа дошло от представителей Церкви и до народа. И он, примирившись друг с другом общим постом и покаянием, встал на защиту отечества, в котором Церковь и государство были в народном сознании неотделимы, – писал протоиерей Феодосий Иванов в сочинении «Церковь в эпоху смутнаго времени на Руси» (1906), представленном на онлайн-ресурсах Президентской библиотеки. – Самое движение, поднятое Церковью, имело целью спасти государство, водворить гражданский порядок. Но для этого прежде всего нужно было побороть рознь и вражду, сплотить всех».

Военные моряки также ознакомятся и с наследием русского историка, сенатора Дмитрия Бутурлина. Он в своем исследовании «История Смутного времени в России в начале XVII века» (1839) так сказал о преодолении Смуты: «На краю бездны Русские внемлют гласу погибающего Отечества. Сильный, единодушный порыв уничтожает вероломные замыслы внешних врагов и внутренних крамольников, и спасённая Россия успокаивается на обновлённых основаниях своих».

Объединение всего русского народа в борьбе с врагами и невзгодами стало тогда залогом победы, и День народного единства помогает сохранить память о тех далёких исторических событиях.

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