03.11.2020 (16:17)

Андроид с искусственным разумом будет помогать участникам сборов в центре военно-патриотического воспитания «Авангард»

Андроид с системой искусственного разума будет помогать управлять учебным процессом участникам сборов и игр в центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в подмосковном парке «Патриот».

Учебно-методический центр «Авангард» создал инновационную систему управления. Искусственный разум «Авангарда» — это система управления учебным процессом, процессом жизнедеятельности лагеря и база знаний по всем аспектам обучения, в том числе по военно-патриотическому воспитанию, истории, военному делу и ОБЖ.

Искусственный разум андроида также следит за успеваемостью участников сборов и является частью системы безопасности лагеря, постоянно сопровождая курсантов в процессе жизни и обучения.

Систему представили на Всероссийском семинаре-совещание с органами власти субъектов Российской Федерации в центре «Авангард», на который приехали более 150 участников-представителей образовательных структур из всех регионов РФ.

Справочно:

Строительство в парке «Патриот» учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» профинансировано Москвой и Московской областью.

Масштабный уникальный лагерь рассчитан на одновременное проживание и обучение 600 человек. Проект и концептуальные архитектурные решения разработали специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России.

На площади 25 гектаров строители возвели двухэтажный учебно-административный корпус с актовым залом на 960 мест, пять спальных корпусов на 120 человек каждый, общежитие для персонала на 160 мест, столовую, медпункт, крытый спортивный комплекс, а также спортивные сооружения, в том числе стадион с футбольным полем, беговыми дорожками и зрительскими трибунами.

Также на территории созданы силовые уличные тренажеры, четыре площадки для мини-футбола, гандбола, баскетбола, волейбола, настольного тенниса, гимнастический городок, полоса препятствий с водной преградой, хоккейная коробка, туристическая зона, скалодром, галерея для стрельбы из охолощенного оружия, имитирующего выстрелы специальными холостыми патронами.

Под руководством 170 профессиональных педагогов, инструкторов, тренеров школьники старших классов и учащиеся колледжей смогут получать разнообразные знания в области современных военных и гражданских технологий. Сборы рассчитаны на пять дней интенсивных теоретических, практических и спортивных занятий.

В год учебный центр будет принимать около 30 тыс. старшеклассников.

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