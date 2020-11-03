03.11.2020 (15:21)

Разведчики в Сибири преодолели психологическую полосу в преддверии профессионального праздника

Военнослужащие разведывательных подразделений 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) на полигоне Юргинский преодолели психологическую полосу в преддверии профессионального праздника, который отмечается 5 ноября.

Во время прохождения психологической полосы, протяженностью более 500 метров, разведчики преодолели свыше 30 препятствий, в состав которых вошли: преодоление минно-взрывного заграждения, выполнение нормативов по радиационной, химической и биологической защите, выполнение вводных задач по медицинской подготовке и переноске раненого военнослужащего в составе боевой группы.

Военнослужащие преодолевали препятствия в условиях максимально приближенных к боевым. В ходе тренировки в качестве имитации использовались холостые боеприпасы, дымовые шашки и взрывпакеты. Всего было применено более 200 единиц имитационных средств.

Контроль за прохождением полосы осуществлялся психологами, у каждого военнослужащего производился замер психологического состояния до и после преодоления полосы препятствий.

К испытанию на стрессоустойчивость было привлечено более 500 военнослужащих разведывательных подразделений.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице