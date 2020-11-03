03.11.2020 (15:17)

Противоэпидемические мероприятия проводятся с молодым пополнением ЦВО в Сибири

В соединениях и воинских частях 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО) с вновь прибывшим молодым пополнением проводятся противоэпидемические мероприятия для предупреждения распространения вирусных инфекций.

Для новобранцев в казармах выделены отдельные этажи, в которых молодое пополнение проходит изоляцию в течение 14 дней. Для них организованы спальные места, учебные классы, в которых они изучают основы военной службы. Кроме того, комната досуга, спортивный уголок и другие помещения. Также с молодым пополнением в течение двух недель проживают офицеры, прибывшие вместе с ними со сборных пунктов. В казармах, в которых проживают военнослужащие, несколько раз в день проводится дезинфекция и термометрия.

Подобные карантинные меры необходимы, чтобы исключить занесение и распространение вирусных инфекций на территорию воинской части.

Как сообщалось ранее, на сборных пунктах военных комиссариатах во всех регионах Сибири также проводится масштабная работа по предупреждению ОРВИ и новой коронавирусной инфекции COVID-19. Все призывники проходят через пункты медицинского контроля, перед отправкой в войска проводится обязательное тестирование на наличие коронавируса, доставка молодого пополнения осуществляется на транспорте, прошедшем полную дезинфекционную обработку или в отдельных эшелонах, контакты новобранцев с гражданским населением строго ограничены.

41 ОА ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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