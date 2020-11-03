03.11.2020 (14:51)
Новые ЗРК С-400 «Триумф» до конца ноября передислоцируются в Свердловскую область
Военнослужащие уральского зенитного ракетного полка приступили к транспортировке принятого на вооружение полкового комплекта зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» с полигона Капустин Яр (Астраханская область) в Свердловскую область
Более 100 единиц специальной техники будут погружены на железнодорожные платформы и в составе воинского эшелона направятся в пункт постоянной дислокации в Свердловскую область, где в дальнейшем техника пройдет обслуживание. Затем расчеты заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в уральской зоне ответственности.
Ранее сообщалось, что боевые расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» уральского полка противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) после перевооружения в сентябре 2020 года выполнили первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр.
Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для поражения самолетов-постановщиков помех, самолетов радиолокационного обнаружения и управления, самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей и других современных и перспективных средств воздушного нападения.