03.11.2020 (14:51)

Новые ЗРК С-400 «Триумф» до конца ноября передислоцируются в Свердловскую область

Военнослужащие уральского зенитного ракетного полка приступили к транспортировке принятого на вооружение полкового комплекта зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» с полигона Капустин Яр (Астраханская область) в Свердловскую область

Более 100 единиц специальной техники будут погружены на железнодорожные платформы и в составе воинского эшелона направятся в пункт постоянной дислокации в Свердловскую область, где в дальнейшем техника пройдет обслуживание. Затем расчеты заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в уральской зоне ответственности.

Ранее сообщалось, что боевые расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф» уральского полка противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) после перевооружения в сентябре 2020 года выполнили первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр.

Зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для поражения самолетов-постановщиков помех, самолетов радиолокационного обнаружения и управления, самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей и других современных и перспективных средств воздушного нападения.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице