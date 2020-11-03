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03.11.2020 (14:41)

Военнослужащие ЦВО стали призерами Всеармейских соревнований по спортивной борьбе на Кубок Министра обороны РФ

В Республике Тыва завершились третьи Всеармейские соревнования по спортивной борьбе на Кубок Министра обороны Российской Федерации, которые проходили в период с 30 октября по 2 ноября 2020 года.

72 человека из 8 команд от всех военных округов Минобороны РФ и родов войск приняли участие в соревновании по греко-римской и вольной борьбе.  

По итогам Всеармейских соревнований в общекомандном зачете победу одержала команда ЦСКА. Второе место заняли представители 41-й общевойсковой армии ЦВО, третье — военнослужащие военно-десантных войск.

Церемония закрытия турнира прошла на стадионе «Хуреш», на котором для проведения соревнований оборудованы специальные помосты, покрытые профессиональными борцовскими коврами.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Соревнования , ЦСКА
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