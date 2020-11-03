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03.11.2020 (14:37)

Военнослужащие ЦВО в ходе учения отразили нападение на военные объекты под Оренбургом

Военнослужащие мотострелкового, артиллерийского и ракетного соединений Центрального военного округа на учении по антитеррору отразили нападение «противника» на военные объекты в Оренбургской области.

Мероприятия прошли в преддверии праздничного дня. По замыслу учения, противник прорвался на военные объекты через несколько контрольно-пропускных пунктов, пытаясь захватить склады ракетно-артиллерийского вооружения, продовольственные склады и бронетехнику.

Поднятые по тревоге дежурные силы под прикрытием бронетранспортеров БТР-80 завязали бой. На помощь им вышли подразделения усиления. Используя сосредоточенный огонь, военнослужащие уничтожили условного противника, проникшего на территорию воинских частей.

В учении приняли участие более 600 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Центральный военный округ , Учения
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