Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.11.2020 (13:28)

Подразделения РХБ защиты армейского корпуса Черноморского флота проводят ежедневную дезинфекцию военных объектов

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) проводят профилактическую дезинфекцию военных объектов.

Мероприятия по дезинфекции выполняются ежедневно с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний среди военнослужащих.

Личный состав подразделений РХБЗ оснащён переносными комплектами дезинфекции ДКВ-1К с универсальным дезраствором ДТС-ГК, а также средствами индивидуальной защиты.

Ежедневно специальной обработке подвергаются контрольно-пропускные пункты, места проживания личного состава, столовые, клубы и военная техника.

Всего в проведении дезинфекции задействовано более 200 военнослужащих из состава подразделения РХБЗ армейского корпуса ЧФ.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Специалисты РХБ защиты ЮВО продезинфицировали территорию и объекты российской военной базы в Республике Абхазия
Малые противолодочные корабли ЧФ провели учение по поиску и обнаружению субмарин
Эскадрилья новейших штурмовиков Су-25СМ3 на Кубани уничтожила аэродром условного противника
Спецназ ЮВО примет участие в совместном учении с военнослужащими Пакистана

Метки:
Войска РХБ защиты , Черноморский флот , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false