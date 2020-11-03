03.11.2020 (13:28)

Подразделения РХБ защиты армейского корпуса Черноморского флота проводят ежедневную дезинфекцию военных объектов

Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) проводят профилактическую дезинфекцию военных объектов.

Мероприятия по дезинфекции выполняются ежедневно с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции и других инфекционных заболеваний среди военнослужащих.

Личный состав подразделений РХБЗ оснащён переносными комплектами дезинфекции ДКВ-1К с универсальным дезраствором ДТС-ГК, а также средствами индивидуальной защиты.

Ежедневно специальной обработке подвергаются контрольно-пропускные пункты, места проживания личного состава, столовые, клубы и военная техника.

Всего в проведении дезинфекции задействовано более 200 военнослужащих из состава подразделения РХБЗ армейского корпуса ЧФ.

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