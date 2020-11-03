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03.11.2020 (13:24)

Специалисты РЭБ Северного флота развернули комплекс «Мурманск-БН» на учении в Арктике

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В Мурманской области с подразделениями отдельного центра радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Северного флота проведено тактическое учение. Военнослужащие отработали развёртывание комплекса подавления коротковолновой связи «Мурманск-БН» в условиях Арктики после совершения 100-километрового марша по бездорожью с преодолением водной преграды и подавлением противодействия диверсионно-разведывательной группы условного противника.

В учении был задействован весь личный состав центра РЭБ на штатной технике. Часть мероприятия боевой подготовки проводилась во взаимодействии с подразделениями отдельного морского инженерного полка Северного флота, которые навели переправу из трёх мостовых переходов через реку Средняя взамен условно разрушенного моста.

Прибыв в назначенный район, военнослужащие центра РЭБ развернули комплекс «Мурманск-БН» и обеспечили его охрану и оборону.

В общей сложности учение заняло 14 часов. По оценке командования, личный состав центра со всеми поставленными задачами успешно справился.

Справочно:

«Мурманск-БН» — коротковолновый береговой комплекс РЭБ. С его помощью можно вести радиоразведку, осуществлять перехват и подавление сигналов противника по всему коротковолновому диапазону на дальностях до 5 тыс. км. Комплекс способен обнаруживать и пеленговать типовые средства КВ радиосвязи и создавать помехи линиям КВ радиосвязи в оперативно-стратегических и оперативно-тактических звеньях управления противника.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Учения , Войска РЭБ
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