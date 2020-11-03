Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

03.11.2020 (13:07)

Расчеты ЗРК «Бук-М3» ЦВО выполнили первые боевые стрельбы на полигоне в Астраханской области

Расчеты ЗРК «Бук-МЗ» зенитной ракетной бригады Центрального военного округа выполнили боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области после перевооружения.

Боевые расчеты ЗРК «Бук-МЗ» обнаружили ракету-мишень «Саман», имитирующую скоростную аэродинамическую воздушную цель, отработали сопровождение, и на дальности более 14 км на высоте около 2000 метров цель была успешно уничтожена. Боевая стрельба является заключительным этапом приема на вооружение зенитной ракетной бригады современного комплекса.

Ранее сообщалось, с июня по август месяц личный состав бригады прошел переучивание в Учебном центре войсковой ПВО Сухопутных войск в Оренбурге, получил зенитный ракетный комплекс и прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханскую область.

«Следующим этапом станет передислокация личного состава бригады и ЗРК «Бук-МЗ» из Астраханской области в пункт постоянной дислокации в Алтайском крае. Затем техника пройдёт обслуживание, расчеты заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне ответственности», - добавил командир зенитной ракетной бригады полковник Андрей Пройдаков.

ЗРК «Бук-М3» позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке - шесть. Отличительными особенностями новых ЗРК в сравнении с предыдущими версиями является увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет, улучшен комплекс управления и защита экипажа от подрыва.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Военные медики оказывают помощь больным с COVID-19 в медучреждениях Курганской области
Юнармию Татарстана признали лучшей в России по итогам 2020 года
Специалисты РХБ защиты провели дезинфекцию социальных объектов в Кузбассе
Врачи сводного медотряда Минобороны России применяют комплексный подход при лечении пациентов с COVID-19 в медицинских учреждениях Курганской области

Метки:
ВВТ , Центральный военный округ , Полигон
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false