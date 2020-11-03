03.11.2020 (13:07)

Расчеты ЗРК «Бук-М3» ЦВО выполнили первые боевые стрельбы на полигоне в Астраханской области

Расчеты ЗРК «Бук-МЗ» зенитной ракетной бригады Центрального военного округа выполнили боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр в Астраханской области после перевооружения.

Боевые расчеты ЗРК «Бук-МЗ» обнаружили ракету-мишень «Саман», имитирующую скоростную аэродинамическую воздушную цель, отработали сопровождение, и на дальности более 14 км на высоте около 2000 метров цель была успешно уничтожена. Боевая стрельба является заключительным этапом приема на вооружение зенитной ракетной бригады современного комплекса.

Ранее сообщалось, с июня по август месяц личный состав бригады прошел переучивание в Учебном центре войсковой ПВО Сухопутных войск в Оренбурге, получил зенитный ракетный комплекс и прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханскую область.

«Следующим этапом станет передислокация личного состава бригады и ЗРК «Бук-МЗ» из Астраханской области в пункт постоянной дислокации в Алтайском крае. Затем техника пройдёт обслуживание, расчеты заступят на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне ответственности», - добавил командир зенитной ракетной бригады полковник Андрей Пройдаков.

ЗРК «Бук-М3» позволяет перехватывать практически все крылатые ракеты и аэродинамические цели. На пусковой установке размещено 12 ракет, на самоходной огневой установке - шесть. Отличительными особенностями новых ЗРК в сравнении с предыдущими версиями является увеличение грузоподъемности шасси под большее количество ракет, улучшен комплекс управления и защита экипажа от подрыва.

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