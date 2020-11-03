03.11.2020 (13:03)

Экипаж корвета «Стойкий» Балтийского флота выполнил плановые электронные ракетные пуски

Экипаж корвета «Стойкий» в ходе выполнения элементов курсовой задачи в районах боевой подготовки Балтийского флота отработал плановые задачи при производстве ракетной стрельбы.

На начальном этапе выполнения задачи в море экипаж корвета «Стойкий» отработал вопросы, связанные с эксплуатацией корабельных систем, организацией повседневной деятельности в море и проведением тренировок по борьбе за живучесть.

Затем корвет выполнил ряд учебно-боевых упражнений в море, в том числе комплекс электронных ракетных стрельб по имитированным морским и воздушным целям.

На следующих этапах морской подготовки экипажи надводных кораблей Балтийского флота приступят к действиям в составе корабельных ударных и поисково-ударных группировок во взаимодействии с морской авиацией флота.

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