03.11.2020 (14:54)

Министр обороны России провел селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил

Сегодня в Национальном центре управления обороной Российской Федерации под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу прошло селекторное совещание с руководящим составом Вооруженных Сил.

Начиная работу, Министр обороны напомнил, что 31 октября в Вооружённых Силах завершился учебный год, в ходе которого было проведено более 18 тыс. основных мероприятий учебно-боевой деятельности, в том числе свыше 3,5 тыс. межвидовых и двусторонних учений.

«По результатам контрольных и инспекторских проверок более 70% органов военного управления, соединений и воинских частей получили оценку «хорошо» и «отлично». Это показывает, что боеспособность Вооружённых Сил поддерживается на высоком уровне», — отметил Сергей Шойгу.

Министр обороны также добавил, что началась подготовка к новому учебному году, в ходе которой нужно завершить процесс планирования, перевести вооружение и военную технику на режим зимней эксплуатации, подготовить учебно-материальную базу.

«Обращаю внимание, что указанные мероприятия должны быть закончены до 25 ноября», — дал указание глава военного ведомства.

Вторым вопросом, вынесенным на рассмотрение, стала реализация в армии и на флоте комплекса мероприятий по борьбе с сезонными заболеваниями и новой коронавирусной инфекцией.

Как подчеркнул генерал армии Сергей Шойгу, санитарно-эпидемиологическая ситуация стабильная. Количество инфицированных ежедневно снижается. Продолжается вакцинация личного состава от гриппа. До 5 ноября данная работа будет полностью завершена.

«За полгода количество ПЦР-лабораторий увеличилось более чем в три раза. Они проводят до 6 тыс. исследований в сутки. Планируется дополнительно ввести в строй ещё 24 таких лабораторий, что позволит ежесуточно проводить до 10 тыс. тестов и сократить время получения результатов с четырех до трёх часов», — сообщил Министр обороны.

В военно-медицинских организациях используются 73 компьютерных томографа. Очередей на проведение исследований нет. Личному составу Министерства обороны они проводятся в день обращения, причём потоки пациентов плановых и СОVID больных разделены.

Кроме того, сформирован надёжный запас средств индивидуальной защиты. Имеется 38 млн масок и респираторов, более 250 тыс. комплектов защитной одежды и свыше 9 млн пар перчаток. Наращивание запасов средств индивидуальной защиты продолжается.

Министерство обороны оказывает помощь субъектам Российской Федерации в борьбе с COVID-19.

На фондах Конгрессно-выставочного центра «Патриот» сформирован временный центр по размещению на 1420 мест, где работают 673 медицинских специалиста Министерства обороны.

Лечебную помощь уже получило более 1000 пациентов.

В конце октября 72 военных медика были направлены в медицинские организации Московской и Курганской областей. По решению Верховного Главнокомандующего два многопрофильных мобильных госпиталя развёрнуты в Абхазии и Южной Осетии. В каждом из них трудятся 133 военных медицинских специалиста. Всего для оказания помощи в лечении гражданского населения от COVID-19 в стране и за рубежом задействовано 1011 военных медиков.

«Наши специалисты успешно выполняют тяжёлую, социально значимую работу. Поручаю заместителю Министра обороны Тимуру Вадимовичу Иванову представить предложения по организации их отдыха и реабилитации на базе санаторно-курортных учреждений Министерства обороны», — поставил задачу глава военного ведомства.

«Также в целях материального стимулирования военнослужащих из числа врачей и среднего медицинского персонала, непосредственно участвующих в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в составе врачебно-сестринских бригад, многопрофильных мобильных госпиталей, медицинских отрядов специального назначения и иных медицинских подразделений, развёртываемых вне пунктов постоянной дислокации, считаю необходимым установить дополнительную выплату: офицерам — 70% от оклада по воинской должности; прапорщикам (мичманам), сержантам (старшинам) — 60% от оклада по воинской должности. Надбавку получат 1572 военнослужащих, — заявил Сергей Шойгу. — Поручаю заместителю Министра обороны Татьяне Викторовне Шевцовой подготовить приказ об установлении выплаты».

Переходя к тематической части совещания глава военного ведомства предложил обсудить итоги «Юнармейского года» и основные направления реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан».

«Сегодня Юнармия — самая массовая молодёжная военно-патриотическая организация в стране, которая объединяет более 730 тыс. юношей и девушек. В этом году ряды движения пополнили свыше 120 тыс. подростков», — сообщил Министр обороны.

В год 75-летия Великой Победы юнармейцы участвовали в военных парадах, акциях «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», оказывали помощь ветеранам.

Во время летних каникул в оздоровительных лагерях отдохнуло более 55 тыс. подростков. Свыше 5 тыс. мальчишек и девчонок приняли участие в юнармейских соревнованиях, военно-спортивных и военно-тематических играх, турнирах по стрельбе, проходивших в рамках Армейских международных игр.

Повышению эффективности работы с молодёжью способствуют центры «Авангард», которые сегодня открыты в 22 регионах страны. В 33 субъектах действуют 55 Домов Юнармии, 12 из них начали функционировать в этом году.

«Отмечу, что выстроенная нами система военно-патриотической работы приобщает к жизни Российской Армии всё большее число ребят, воспитывает достойных продолжателей ратных традиций. На решение этих задач направлен федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан», в подготовке которого Министерство обороны принимает активное участие», — сказал Сергей Шойгу, предложив обсудить на совещании основные направления работы по реализации федерального проекта в 2021 году.

Второй вопрос тематической повестки селекторного совещания касался исполнения расходов Министерства обороны.

«В текущем финансовом году этот процесс идёт достаточно равномерно. Темпы кассового исполнения федерального бюджета, по сравнению с прошлым годом, выше. Сделано всё необходимое для своевременного исполнения принятых обязательств, что должно способствовать безусловному выполнению гособоронзаказа», — сообщил глава военного ведомства.

Кроме того, в условиях оптимизации федерального бюджета и ограничений по отдельным направлениям расходования ассигнований Министерство обороны обеспечивает устойчивую работу предприятий ОПК, что позволяет им своевременно выплачивать заработную плату персоналу организаций, производить налоговые и иные отчисления в бюджеты всех уровней.

«При этом мы уделяем пристальное внимание эффективности и результативности бюджетных расходов. Подчеркну, начиная с 2013 года по итогам контрольных мероприятий государственных органов финансового контроля, в том числе Счётной палаты, в Министерстве обороны не выявлено ни одного факта нецелевого использования бюджетных средств, — добавил Сергей Шойгу. — Сегодня на совещании рассмотрим дополнительные меры по успешному завершению финансового года».

В завершение совещания Министр обороны предложил обсудить состояние безопасности полётов военной авиации в текущем году.

По заявлению главы военного ведомства, реализация комплексного плана по предупреждению аварийности позволила свести к минимуму количество происшествий из-за отказа авиатехники.

«Сегодня идёт активное переоснащение авиационных частей и соединений на новейшую авиационную технику, которая сложнее в эксплуатации. Поэтому к профессиональному уровню лётного и инженерно-технического состава сейчас предъявляются повышенные требования. Одновременно мы уделяем внимание усилению контроля за организацией лётной работы. В ходе совещания рассмотрим дальнейшие меры по обеспечению безопасности полётов военной авиации», — сказал Министр обороны.

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