03.11.2020 (12:39)

Воины-десантники отдельного соединения из Улан-Удэ приняли в ряды Юнармии воспитанников кадетских классов в Бурятии

Делегация отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, дислоцированного в г. Улан-Удэ, посетила Селенгинскую среднюю общеобразовательную школу в Кабанском районе Республики Бурятия, где приняли участие в торжественном мероприятии приема в ряды Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского общественного движения «Юнармия».

Вступая в ряды Юнармии 26 учащихся кадетских классов Селенгинской средней школы № 2 произнесли торжественную клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству. Со словами напутствия и поздравления выступили представители Улан-Удэнского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения, руководители оборонно-спортивных кадетских классов Селенгинской средней школы № 2, представители местных органов власти.

По окончании торжественного мероприятия воины-десантники продемонстрировали показательное выступление по специальной подготовке с элементами рукопашного боя, а также провели занятия с учащимися школы по неполной разборке и сборке автомата АК-74М, укладке парашютных систем Д-10 для десантирования личного состава, размещению и подгонке экипировки десантника при совершении прыжка с парашютом.

В заключении проведена ознакомительная беседа с учащимися выпускных классов о правилах приема и особенностях обучения в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище имени генерала армии В.Ф.Маргелова с демонстрацией документального фильма об истории и современном состоянии училища.

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